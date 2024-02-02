قبل مونديال 2026.. مقتل لاعب في المكسيك بـ 6 طلقات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مباراة ودية في المكسيك مقتل اللاعب سيرجيو بوريجي رميًا بالرصاص على يد مجهول، قبل ما يقرب من عامين على بداية كأس العالم 2026، التي تستضيفها المكسيك مع كندا والولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تعرض اللاعب البوليفي سيرجيو بوريجي للقتل عمداً، بعدما أطلق عليه 6 طلقات عليه، ليلقى مصرعه في الحال.

وأشارت الصحيفة إلى اللاعب خرج من الملعب لتناول الماء فتمت عملية الهجوم عليه، مشددة على أن الشخص الذي أطلق النار عليه هرب سريعًا عن طريق دراجة نارية كانت تنتظره عند مدخل الملعب.

ووصلت خدمات الطوارئ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ اللاعب الذي توفي فور إطلاق النار عليه.

يذكر أن سيرجيو بوريجي، كان يبلغ من العمر 38 عامًا، ولعب 13 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه اعتزل عالم الاحتراف عام 2015، واستمر في لعب المباريات الودية.

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