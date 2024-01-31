أرسنال يتحضر لليفربول بأفضل طريقة ونيوكاسل يُسقِط أستون فيلا

المصدر: ا ف ب

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تحضّر أرسنال لمواجهة ليفربول الأحد المقبل بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على مضيفه نوتنغهام فورست 2-1 الثلاثاء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما سقط أستون فيلا على أرضه بخسارته أمام نيوكاسل 1-3.

وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول بالذات بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولهام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة السابقة بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0.

وواصل فريق "المدفعجية" صحوته الثلاثاء بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2016 حين تغلب عليه 4-0 في الدور الثالث لمسابقة كأس الرابطة، فيما يعود فوزه الأخير على ملعب منافسه ضمن منافسات الدوري إلى يناير 1999 (1-0) نظراً لمغادرة فورست دوري الأضواء في نهاية ذلك الموسم وحتى 2022.

ورفع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي تصدر الدوري لخمس مراحل بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة قبل أن تتراجع نتائجه، رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني موقتاً بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر الذي يخوض الأربعاء مواجهة صعبة أمام ضيفه تشلسي، وثلاث عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يتواجه مع بيرنلي الأربعاء، وأستون فيلا الذي سقط على أرضه الثلاثاء أمام نيوكاسل 1-3.

وبدأ أرتيتا اللقاء بتعديلين على التشكيلة التي اكتسحت كريستال بالاس، بإشراكه البرازيلي غابريال مارتينيلي وإميل سميث رو على حساب البلجيكي ليوناردو تروسار والألماني كاي هافيرتس.

ولم يقدّم الفريقان الكثير في الشوط الأول من اللقاء وكانت الفرصة الأبرز لسميث رو في الدقيقة 30 بتسديدة من خارج المنطقة مرت قريبة من القائم، ليدخل الفريقان غرف الملابس والتعادل السلبي سيّد الموقف.

جيزوس يحقق الفارق

لكن "المدفعجية" حققوا الفارق في الشوط الثاني بعدما افتتحوا التسجيل في الدقيقة 65 عبر البرازيلي غابريال جيزوس الذي وصلته الكرة من رمية جانبية، فتقدّم بها على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وسددها من زاوية صعبة جداً في شباك الحارس الأميركي مات تيرنر الذي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الهدف.

واستفاد أرسنال من اندفاع مضيفه بحثاً عن التعادل للانطلاق في هجمة مرتدة سريعة بعد افتكاك الكرة في منتصف منطقته وتسجيل الهدف الثاني عبر بوكايو ساكا بعد تمريرة من جيزوس (72).

وكشف جيزوس بعد اللقاء لشبكة "تي أند تي سبورتس" عما قاله أرتيتا خلال استراحة الشوطين، قائلاً "في بادئ الأمر (قال لنا) أن نواصل المحاولة وإننا قمنا بعمل جيد في الشوط الأول"، مضيفاً "لقد سيطرنا على المباراة... قمنا بعمل جيد في الشوط الأول لكننا لم نسجل".

وتابع "في الشوط الثاني سجلنا وزادت سيطرتنا على المباراة".

وأشعل نوتنغهام فورست اللقاء في الدقائق الأخيرة بعدما قلص الفارق عبر البديل النيجيري تايوو أوونييّ الذي استفاد من فشل الفرنسي وليام صليبا في قطع الكرة القادمة من رأسية للأرجنتيني غونسالو مونتييل، فخطفها وسددها في شباك الإسباني دافيد رايا (89).

وحاول صاحب الأرض أن ينقذ نقطة وضغط على "المدفعجية"، لكن رجال أرتيتا عرفوا كيف يسيرون بالمباراة والنقاط الثلاث إلى بر الأمان.

سقوط فيلا في معقله لأول مرة منذ أوائل 2023

وفي ثاني أبرز مواجهة في المرحلة بعد لقاء ليفربول وتشلسي، سقط أستون فيلا على أرضه لأول مرة في الدوري منذ 18 فبراير 2023 أمام أرسنال (2-4)، بهزيمته أمام نيوكاسل 1-3 ليتلقى بذلك الهزيمة الثانية هذا الموسم أمام الأخير بعدما خسر ذهاباً خارج الديار 1-5.

ويأتي فوز نيوكاسل على فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري بعد السقوط لأربع مراحل متتالية ما أدى الى تراجعه حتى المركز العاشر.

ويدين نيوكاسل بالفوز الكبير الى السويسري فابيان شار الذي سجل الهدفين الأولين في الشوط الأول بفارق أربع دقائق بينهما (32 و36) إثر ركلتين ركنيتين، ثم وجه الإسباني أليكس مورينو الضربة القاضية لفريقه وأكد هزيمته الخامسة هذا الموسم بتسجيله الهدف الثالث عن طريق الخطأ في مرماه (52)، قبل أن يسجل أولي واتكنز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض بعد تمريرة من الجامايكي ليون بايلي (71).

وبالانتصار العاشر للموسم، رفع نيوكاسل رصيده الى 32 في المركز السابع بفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يلتقي الخميس مع ولفرهامبتون، وبرايتون الذي مني بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه لوتون تاون برباعية نظيفة.

وعلى ملعب "كينيلوورث رود"، خسر برايتون المباراة في الثواني الأولى بتلقيه الهدف الأول بعد أقل من دقيقة على البداية برأسية إلايجا أديبايو (1) والثاني قبل الوصول الى الدقيقة الثالثة عبر الإيرلندي شييدوزي أوغبيني بعد كسره مصيدة التسلل (3).

وحسم لوتون فوزه الخامس ونقطته التاسعة عشرة وأكد الهزيمة السادسة لبرايتون قبيل نهاية الشوط الأول بإضافته الهدف الثالث في الدقيقة 42 عبر أديبايو أيضاً بعد تمريرة من روس باركلي، قبل أن يكمل أديبايو ثلاثيته في مستهل الشوط الثاني بكرة رأسية (56).

وعاد إيفرتون الذي يقاتل من تجنب الهبوط، بنقطة من ملعب فولهام بالتعادل معه 0-0، فيما عمّق كريستال بالاس جراح ضيفه شيفيلد يونايتد الأخير بالفوز عليه 3-2 بعدما تخلف أمامه مرتين.

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