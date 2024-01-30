رقم تاريخي .. كم تكلفة صفقات انتقال لاعبي كرة القدم حول العالم في 2023؟

المصدر: د ب ا

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ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بحث نشره الثلاثاء أن أندية كرة القدم بجميع أنحاء العالم أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 9.63 مليارات دولار العام الماضي لشراء لاعبين في صفقات انتقالات دولية أبرمها الاتحاد.

وقبل غلق سوق انتقالات اللاعبين في شهر يناير بأوروبا يوم الخميس المقبل، أظهر بحث الفيفا أن الإنفاق على الانتقالات عام 2023 مقابل صفقات لاعبين بين أندية من بلدان مختلفة - مدفوعا بإنفاق اندية انجليزية وسعودية - كان أكثر من 2 مليار دولار.

كانت الأندية الإنجليزية هي الأكثر إنفاقا بمقدار 2.96 مليار دولار في صفقات دولية - من بينها شراء تشلسي للاعب إنزو فرنانديز من بنفيكا، وميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك، واستقدام مانشستر سيتي للاعب يوشكو غفارديول من لايبزيغ.

لا تعكس دراسة الفيفا صورة كاملة لأنها لا تحصي صفقات الانتقالات بين ناديين في نفس البلد.

استعادت الأندية الإنجليزية أكثر من مليار دولار من المبيعات الدولية، ومن بينها بيع توتنهام لهاري كين إلى بايرن ميونخ.

أنفقت الأندية الألمانية 850 مليون دولار على التحويلات الدولية، وحصلت على 1.21 مليار دولار، من بينها المبلغ الأولي البالغ 110 ملايين دولار، والذي أنفقه ريال مدريد لشراء غود بيلينغهام من بوروسيا دورتموند.

وفي كرة القدم للرجال، قام الفيفا العام الماضي بدراسة 3279 صفقة انتقال دولية للاعبين محترفين.

قال الفيفا إن اول عشر صفقات شهدت أكثر من 10 بالمائة من إجمالي المبلغ الذي أنفق، حوالي مليار دولار، على الصفقات الدولية العام الماضي.

وتضمنت قائمة هذه الصفقات العشر شراء باريس سان جيرمان، لراندال كولو مواني، من آينتراخت فرانكفورت وبيع نيمار إلى نادي الهلال السعودي.

وجاء في التقرير "الأندية السعودية أنفقت 970 مليون دولار - مقارنة بـ 50.4 مليون دولار في عام 2022 - واستردت 16.9 مليون دولار من بيع لاعبين لأندية في دول أخرى."

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