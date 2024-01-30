هالاند يعود لقائمة مانشستر سيتي غدًا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة النرويجي آرلينغ هالاند، لقائمة الفريق لمواجهة بيرنلي غدًا في الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند تعرض لإصابة ديسمبر الماضي ليغيب عن صفوف مانشستر سيتي لأكثر من شهرين، بعدما تعرض لضغط على عظام القدم، مما جعله غير قادر على القيام بأي حمل بدني عليها لذلك تطلب الأمر غيابه وتأهيله.

وأكد غوارديولا اليوم الثلاثاء، أن هالاند سيكون جاهزاً للتواجد ضمن قائمة مانشستر سيتي أمام بيرنلي، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيشارك بصفة أساسية أم كبديل لكن عودته في حد ذاته تعتبر خبر سار لجماهير السماوي.

ويلعب مانشستر سيتي مع بيرنلي بالجولة 21 من الدوري الإنجليزي، مساء غداً الأربعاء، في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

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