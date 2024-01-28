عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال.. تشافي يعلن ترك برشلونة في يونيو المقبل

المصدر: أ ف ب

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أعلن مدرب برشلونة ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم تشافي هرنانديس أنه سيترك منصبه في يونيو المقبل، وذلك عقب السقوط المدوي أمام ضيفه فياريال 3-5 في المرحلة الثانية والعشرين.

وقال تشافي البالغ من العمر 44 عاما والذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني عام 2025، في مؤتمر صحافي عقب المباراة: "في 30 يونيو سأترك النادي، إنه قرار اتخذته مع الرئيس (جوان لابورتا) ومع الجهاز الفني".

وتلقى برشلونة حامل اللقب بخسارته امام فياريال ضربة موجعة في سعيه الى الدفاع عن لقب بطل الليغا حيث تجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر مؤقتا بانتظار مباراة جيرونا المتصدر السابق ومضيفه سلتا فيغو الأحد،

علما أن الناديين الكاتالوني والملكي يملكان مباراة مؤجلة من المرحلة 20 ضد أوساسونا وخيتافي سيخوضانها الاربعاء والخميس المقبلين توالياً.

كما خرج النادي الكاتالوني من ربع نهائي مسابقة كأس الملك على يد أتلتيك بلباو الاربعاء، ومني بهزيمة مذلة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية في 14 الحالي في الرياض.

وقال تشافي إنه اتخذ القرار لصالح النادي "لقد فكرت في النادي... وقبل كل شيء في اللاعبين".

وأضاف "لدي شعور بأنني أفعل الشيء الصحيح، وأنني أتصرف بحس سليم. أعتقد أن النادي يحتاج إلى تغيير في الديناميكية، الديناميكية سلبية جدا".

وقاد تشافي الذي تولى المسؤولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، برشلونة الى الفوز بالكأس السوبر المحلية ولقب الدوري الموسم الماضي، مع بناء الفريق حول دفاع قوي، لكنه يعاني هذا الموسم دفاعيا، وكانت المرة الأولى اليوم التي تستقبل فيها شباك الفريق خمسة أهداف في مباراة في الدوري على أرضه منذ عام 1963.

وأوضح تشافي أنه حتى لو فاز برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم فإنه لن يغير رأيه ويبقى، وقال إنه لا يزال يعتقد أن فريقه قادر على الفوز بالألقاب هذا الموسم.

ويلتقي برشلونة مع نابولي في ثمن نهائي السابقة القارية العريقة التي توج بها للمرة الخامسة الاخيرة عام 2015.

وتابع "أنا أكثر تفاؤلا من أي وقت مضى بهذا التغيير في الديناميكية.. سنواصل المنافسة على لقب الدوري، الأمر صعب جدا لكننا سنقاتل".

وأردف قائلا "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن هذا الأمر، لقد رأيت مدى الإحباط الذي كانوا عليه اليوم وسأتحدث معهم غدًا، وهذا أحد أسباب ذلك".

- "شعور قاس وغير مريح" -وقال تشافي الذي تألق في خط وسط الجيل الذهبي لبرشلونة في الفترة بين 1998 و2015، إن رحيله كان حتميا.

وأوضح المدرب "لقد حدث هذا لكل مدرب كان في هذا النادي، من المستحيل أن يكون هناك (السير أليكس) فيرغوسون لبرشلونة" في إشارة إلى المدرب الأسطوري لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وأضاف "الشعور بأن تكون مدربًا لبرشلونة هو شعور قاسٍ وغير مريح، ويبدو أن الناس لا يحترمونك كثيرًا مع الوقت".

وتابع "إنه أمر فظيع على مستوى الصحة العقلية، ومعنوياتك ... لدرجة أنك تعتقد أنه لا يوجد أي معنى في الاستمرار".

وقال تشافي إنه لو فاز الفريق على فياريال لما أعلن عن استقالته اليوم، لكنه اتخذ القرار "منذ بعض الوقت. لقد كنت حلا قبل عامين وثلاثة أشهر (عندما تم تعيينه)، ولكن الآن، أفكر بقلبي وفي النادي الذي أريد له الأفضل، وأفضل شيء بالنسبة لي هو الرحيل في 30 يونيو".

وتابع "يجب أن أشكر الرئيس (جوان لابورتا) على ثقته، لدينا رئيس عظيم".

وتحدث لاعبو برشلونة بعد الهزيمة أمام فياريال قبل قرار تشافي قائلين إن انهيار الفريق لم يكن خطأ المدرب.

وقال لاعب الوسط الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ لشبكة "دازون": "هناك ثقة كاملة في الجهاز الفني، هذا خطأ اللاعبين".

وقال المدافع الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو "بالطبع" الفريق يدعم المدرب، موضحا "منذ قدومه إلى هنا، تعلمنا الكثير، لقد أصبحنا أبطالًا وهو الفريق نفسه تقريبًا، بالإضافة إلى عدد قليل من اللاعبين الآخرين".



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