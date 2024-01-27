"ريمونتادا" جديدة لريال مدريد تضعه في الصدارة مؤقتاً

المصدر: وكالات

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قلب ريال مدريد تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على مضيفه لاس بالماس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا مع مضيفه سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد لاس بالماس عند 31 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة 53 عن طريق خافيير مونيوز، قبل أن يدرك الريال التعادل عبر فينسيوس جونيور في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 84 سجل أوريلين تشواميني الهدف الثاني وهدف الفوز لريال مدريد.

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