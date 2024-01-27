بايرن ميونخ يواصل مطاردة ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فريق بايرن ميونخ مطاردة باير ليفركوزن على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بالفوز على مضيفه أوجسبورج بنتيجة 3 / 2 اليوم السبت في الجولة 19 من المسابقة.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم السبت، اكتسح شتوتجارت ضيفه لايبزيج بنتيجة 5 / 2، وفاز فيردر بريمن على فرايبورج 3 / 1 بينما تعادل هوفنهايم مع هايدنهايم بنتيجة 1/1 وفولفسبورج مع كولون بنفس النتيجة.

في ملعب إمبولس أرينا، أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متفوقا بهدفين سجلهما ألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز في الدقيقتين 23 و45.

إلا أن أوجسبورج نجح في تقليص الفارق بهدف إيرميدين ديميروفيتش بعد مرور سبع دقائق من الشوط الثاني.

ووجه النجم الإنجليزي هاري كين ضربة لآمال أصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 88 تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لركلة جزاء سددها زفن ميتشل لتضيع فرصة على أوجسبورج لتقليص الفارق مجددا.

لكن ديميروفيتش سجل الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 94 سددها بنجاح على يمين مانويل نوير.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 47 نقطة أمامه باير ليفركوزن في الصدارة (48 نقطة) قبل مباراته أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، مساء السبت.

وتجمد رصيد أوجسبورج عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز