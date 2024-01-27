بعد إعلانه الرحيل عن ليفربول..5 وجهات محتملة ليورغن كلوب

المصدر: البيان

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صدم الألماني يورغن كلوب عالم كرة القدم بعد إعلانه بشكل مفاجئ أمس الجمعة أنه سيترك منصبه كمدرب لفريق ليفربول في نهاية الموسم الحالي أي قبل عام من نهاية عقده.

ومن المقرر أن يبتعد المدرب البالغ من العمر 56 عاما عن واحدة من أفضل قصص النجاح الإداري في جيله، وعلى الرغم من أنه قد يكون حريصا على أخذ استراحة قصيرة لإعادة شحن طاقته، إلا أن العروض ستنهال عليه للعودة إلى التدريب والعمل في أقرب وقت ممكن.

وكشف موقع "90min" وفقاً لروسيا اليوم عن خمس وجهات محتملة لكلوب الذي سيغادر ليفربول بعد ثماني سنوات قضاها في ملعب "أنفيلد" وحقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع "الريدز".

1- برشلونة

بعد أن تألق معه كلاعب، عاد تشافي إلى برشلونة في العام 2021 كمدرب، وقاده في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإسباني وساهم في استقرار الفريق لبعض الوقت.

ولكن الضغط عاد مرة أخرى بعد أن خطا برشلونة خطوة كبيرة إلى الوراء هذا الموسم، وإذا فشل لاعب خط الوسط السابق في تغيير الأمور بحلول نهاية الموسم الحالي، فقد لا يتمكن مسؤولو النادي الكتالوني من تبرير إبقائه، وعند هذه النقطة قد توجه إدارة "البارسا" بوصلتها نحو كلوب لانتشال الفريق وإعادته للقمة مجددا.

2- بايرن ميونخ

يواجه بايرن ميونخ الذي سيطر على مسابقة الدوري الألماني في العقد الأخير، خطر فقدان لقبه في "البوندسليغا" هذا الموسم حيث يتخلف بفارق أربع نقاط عن غريمه باير ليفركوزن المتصدر.

إن الفشل في الفوز بالدوري الألماني هو بمثابة "كارثة" بالنسبة لبايرن ميونخ وسيؤدي هذا السيناريو في حال حدوثه إلى إقالة المدرب توماس توخيل من منصبه.

وسيكون كلوب أبرز المرشحين لقيادة البايرن في حال إقالة مواطنه توخيل.

3- بوروسيا دورتموند

العودة إلى ألمانيا قد تروق لكلوب، ولكن من الصعب رؤيته "يخون" جذوره في بوروسيا دورتموند من خلال الانضمام إلى منافسه بايرن.

وأشرف كلوب على تدريب دورتموند بين العامين 2008 و2015 وحقق معه نجاحات مبهرة قبل أن ينتقل لتدريب ليفربول.

ويستمر عقد المدرب إدين ترزيتش مع بوروسيا دورتموند حتى عام 2025، لكن من المؤكد أن مسؤولي النادي سيميلون إلى إجراء تغيير مبكر وإعادة ابنهم المفضل إلى بيته في حال رغب كلوب بذلك.

4- ريال مدريد

ريال مدريد متشبث بمدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لقد أوضحت إدارة الفريق الملكي ذلك عندما منحته عقدا جديدا طويل الأجل قبل بضعة أسابيع فقط.

ولكن مع تراجع ريال مدريد خلف جيرونا في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فإن منصب المدرب الإيطالي بعيد عن أن يكون آمنا.

وقد يؤدي الفشل في الفوز بالدوري أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم إلى تحول انتباه ريال مدريد إلى كلوب لاسيما وأن الفريق الملكي قد ودع مسابقة كأس إسبانيا مبكرا على يد جاره أتلتيكو مدريد.

5- منتخب ألمانيا

أمضى منتخب ألمانيا سنوات في ملاحقة كلوب بشكل علني لتدريبه، واعترف كلوب بنفسه في وقت سابق بأنه سيتشرف على قيادة منتخب بلاده في وقت ما وربما قد حان هذا الوقت أخيرا.

وسيغادر كلوب منصبه في ليفربول مع انتهاء عقد جوليان ناغيلسمان على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا بعد نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

ويمكن لكلوب من خلال تدريب ألمانيا الابتعاد عن كثافة العمل كما هو الحال في الأندية.

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