الدوري الإسباني.. ألافيس يقسو على المضيف ألميريا بثلاثية نظيفة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قسا ديبورتيفو ألافيس على مضيفه ألميريا صاحب المركز الأخير عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة، الجمعة، في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل سامو أوموروديون (10 و88) ولويس ريوجا (52 من ركلة جزاء) الأهداف.

وواصل ألافيس صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والسابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 26 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما مني ألميريا، الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز في الليغا حتى الآن هذا الموسم، بخسارته السادسة عشرة هذا الموسم.

وتجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز الأخير.

ويلعب السبت ريال سوسييداد مع رايو فايكانو، ولاس بالماس مع ريال مدريد، وبرشلونة مع فياريال، وريال مايوركا مع ريال بيتيس، والأحد سلتا فيغو مع جيرونا، وقادش مع أتلتيك بلباو، وإشبيلية مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء خيتافي مع غرناطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز