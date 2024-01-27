نيجيريا والكاميرون.. قمة في كأس أمم أفريقيا الليلة

المصدر: أبيدجان - أ ف ب

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تصطدم نيجيريا الفائزة بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم ثلاث مرات، بالكاميرون صاحبة خمسة ألقاب، في قمة مباريات دور الـ 16، الليلة.

فيما تأمل أنغولا أن تتفادى مفاجآت جارتها ناميبيا لمواصلة مشوارها بالبطولة في الليلة نفسها.

وتعدّ نيجيريا والكاميرون قوتين رئيسيتين في الكرة الأفريقية، ويعد لقاؤهما بمثابة نهائي، والتقى الفريقان آخر مرة في ثمن نهائي نسخة 2019، وتأهلت نيجيريا إلى ربع النهائي بعد الفوز 3 - 2.

وتدخل نيجيريا اللقاء في وضع أفضل فنياً، إذ تأهلت وفي جعبتها 7 نقاط، جمعتها من تعادل مع غينيا الاستوائية إحدى مفاجآت البطولة 1 - 1 افتتاحاً، والفوز على كوت ديفوار وغينيا بيساو 1 - 0.

أما الكاميرون، فتأهلت في اللحظات الأخيرة بعدما فازت على غامبيا 3 - 2 بهدف كريستوفر ووه، بعدما تعادلت مع غينيا 1 - 1 وخسرت من السنغال 1 - 3.

ويعاني الفريقان من أزمة واضحة في تسجيل الأهداف وتحويل الفرص الوفيرة إلى الشباك، رغم الترسانة الهجومية بالمنتخبين.

وقال مدرب نيجيريا البرتغالي جوزيه بيسيرو: الأهم هو النتيجة. هدفنا هو الفوز، وخلال 3 لقاءات في دور المجموعات، صنعنا الفرص الكافية لتسجيل الكثير من الأهداف، ولا أريد استقبال الأهداف.

ويأمل مدرب الكاميرون ريغوبير سونغ أنّ يكون قائده ومهاجمه فنسان أبو بكر لائقاً للمشاركة، بعد إصابته قبل البطولة وغيابه عن مباريات دور المجموعات.

وقال سونغ خلال المؤتمر الصحافي نحن نتقدم. لن أقول إنّ كل شيء حالياً على ما يرام، لكن سأقول نحاول أن نلعب ونفوز.

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