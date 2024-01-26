صدمة في أوساط الكرة الإنجليزية بعد إعلان كلوب رحيله عن ليفربول

المصدر: وكالات

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أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب رحيله عن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

وفيما يلي ردود فعل على هذا الإعلان:

إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي:

"هذا أمر ليس جيدا للدوري الإنجليزي الممتاز. لقد صنع حقبة هناك (في ليفربول)، وقام ببناء النادي، وأعاد النادي إلى مكانته، وله التهنئة على هذا. لقد قدم عملا مذهلا في ليفربول.

"الدوري الإنجليزي الممتاز صعب للغاية، وبجمعه مع منافسات كرة القدم الأوروبية للأندية، فالاستمرار في هذا لمدة تسعة أعوام يشكل فترة طويلة ويمكنني تفهم أن طاقته تنفد، وهذا من أسبابه للرحيل".

تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن واللاعب السابق لليفربول والذي ارتبط اسمه بتدريب الفريق:

"أكن احتراما هائلا ليورجن، وإعجابا هائلا به قبل أن يأتي إلى ليفربول، وقد ازداد ذلك خلال الأعوام التي قضاها مع الفريق بسبب ما حققه وكيفية تحقيق ذلك.

"في الوقت الحالي، أنا سعيد حقا هنا، وأستمتع بعملي هنا. هناك تحد في كل يوم وكل مباراة. لست في وقت التفكير بشأن الخطوة المقبلة. أفكر فقط في الحاضر".

جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق والمحلل التلفزيوني الحالي

"دائما ما تكون مثل هذه الأنباء ضربة قوية للنادي. كنت أظن أن رحيله سيكون بعد بضع سنوات. يا له من مدرب، ويا له من رجل، فلنخرج من الباب الكبير يا يورجن".

راي هوتون لاعب وسط ليفربول السابق:

"بأمانة، لم أكن أعتقد أنني سأطالع هذا النبأ اليوم. كنت في المباراة الماضية، علي أن أخبركم، كان يحيي الجماهير بقبضة يده لقد انضم إليهم.

"ما فعله من أجل هذا النادي والفترة التي أمضاها في المنصب أمر هائل. قيادته للفوز بالدوري ونهائيات البطولات الكبرى واستعادة الكبرياء في نادي كرة القدم، ومتعة اللعب لصالح ليفربول".

بول ميرسون لاعب وسط إنجلترا السابق والمحلل التلفزيوني:

"يا للهول! أعرف أن كلمة أسطورة باتت تستخدم اعتباطا، لكنه سيصبح أسطورة في ليفربول! يا له من مدرب سيفتقده ليفربول والدوري الممتاز كثيرا".

جرايم سونيس لاعب ليفربول ومدربه السابق:

"أنا متفاجئ، أعتقد أنها متطلبات المنصب، إنه أحد أفضل مهام التدريب في العالم إذا تعاملت معها بالصورة الصحيحة كما فعل. يبدو أن لديه فريقا (قويا) مجددا لكنه تأثير هذا العمل على الفرد.

"عندما أنظر إلى يورجن كلوب، إنه يلائم ليفربول تماما إذ إنه متحكم في كل شيء. يتمتع بالشراسة كما أنه عاطفي وتصادمي، لكن لهذا تأثيره. الضغط الناجم عن تولي تدريب فريق كرة قدم كبير هائل".

إيدن ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند:

"يورجن كلوب شخص رائع. كنت محظوظا بما فيه الكفاية بمعرفته هنا. لقد قام بتشكيل نادينا وكذلك ليفربول بشكل ليس له مثيل. أثق في أنه ستكون هناك محطة أخرى في مسيرته التدريبية، سيكون هناك مكان آخر يقدم فيه عملا جيدا مشابها".

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ:

"يجب أن أستوعب هذا أولا، لا يمكنني قول شيء الآن. كلوب واحد من أفضل المدربين في العالم، دائما ما كان ينجح في التأثير في الأندية التي عمل بها. كانت هذه أنباء مهمة".

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