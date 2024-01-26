يورغن كلوب يعلن بشكل رسمي قراره بالرحيل من ليفربول بنهاية هذا الموسم

المصدر: رويترز

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اعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز للقدم نهاية الموسم.

وكانت عدة تقارير ألمانية، تداولت في الفترة الأخيرة، إمكانية رحيل المدرب يورغن كلوب عن فريق ليفربول الإنجليزي، وتدريب المنتخب الألماني، في حال إقالة المدرب الحالي هانسي فليك قبل خوض نهائيات بطولة أمم أوروبا التي ستستضيفها ألمانيا عام 2024.

وكان كلوب قد جدّد عقده مع فريق "الريدز" في إبريل الماضي ولمدة طويلة، إذ سيستمر حتى عام 2026، كما يعمل في الوقت الحالي مع مسؤولي النادي الإنكليزي على إعادة بناء تشكيلة قادرة على العودة إلى منصات التتويج مجدداً، بعدما خرج الفريق من دون تحقيق أي لقب في الموسم الماضي، واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريمييرليغ

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