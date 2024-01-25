"الرصاصة أصابت حافلة جماهير مونشنجلادباخ"..شرطي يُطلق النار على هامش مباراة بالدوري الألماني

المصدر: وكالات

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أعلن مكتب المدعي العام في أوجسبورج اليوم الخميس، أن شرطيا ألمانيا أطلق النار من سلاحه وهو في الخدمة على هامش مباراة أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم في أغسطس الماضي، يواجه اتهامات جنائية.

وأشار ممثلو الإدعاء إلى أن الشرطي، الذي كان في الخدمة خلال المباراة، متهم بارتكاب أذى جسدي خطير وإتلاف الممتلكات بسبب الرصاصة التي أطلقها.

وأصيب العديد من رجال الشرطة الآخرين ،الذين كانوا في سيارة للشرطة مع مطلق النار، بصدمة بينما أصيب شرطي بشظية زجاج عندما اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي للسيارة .

كما أصابت الرصاصة أيضا حافلة جماهير مونشنجلادباخ دون أن تؤدي إلى إصابات بين الركاب .

وقال مكتب المدعي العام إن الشرطي أطلق الرصاصة بدون سبب مفهوم.

وتقرر إيقاف الشرطي عن العمل بعد الحادث واستبعدته الشرطة البافارية من قوات تأمين مباريات كرة القدم.

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