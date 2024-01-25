مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة أرجنتينية جديدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي، تعاقده مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث وقع السيتيسينز مع اللاعب الشاب الموهوب كلاوديو إيتشيفيري، قادمًا من ريفر بليت الأرجنتيني بعقد يمتد 4 مواسم، حتى نهاية 2028.

وكتب مانشستر سيتي عبر حساباته الرسمية: "يسعدنا أن نعلن أننا أكملنا التوقيع مع كلاوديو إيتشيفيري من فريق ريفر بليت، وقع كلاوديو إيتشيفيري عقدًا حتى يونيو 2028، لكنه سيبقى في ريفر بليت قبل أن ينتقل إلى ملعب الاتحاد، يناير من العام المقبل".

ولم يعلن مانشستر سيتي التفاصيل المالية لصفقة كلاوديو إيتشيفيري، إلا أن تقارير صحفية أشارت أن ريفر بليت سيحصل على 14 ونصف مليون يورو، نظير الصفقة مع 9 ملايين أخرى إضافات متغيرة، مرتبطة بأداء اللاعب.

ويشارك إيتشيفيري في مركز صانع الألعاب، وخاض 4 مباريات مع الفريق الأول في ريفر بليت بواقع 72 دقيقة، صنع خلالها هدفًا.

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