كلوب: محمد صلاح أكثر مصري لديه ولاء لبلاده

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، على الانتقادات التي يتعرض لها نجم الريدز وقائد منتخب مصر محمد صلاح، منذ الإعلان عن سفر الأخير لإنجلترا لبدء برنامج علاجي جراء الإصابة التي تعرض لها، ومغادرته لمعسكر الفراعنة بكوت ديفوار.

وقال كلوب في تصريحات عن صلاح: "لا أريد أن أكون جزءا من تلك المناقشة، مصر وليفربول لديهما الهدف ذاته، كل منا يريد أن يصبح صلاح لائقاً للعب في أسرع وقت ممكن، إذ كان يستطيع العلاج في كوت ديفوار وتتوفر الإمكانيات الطبية، كنا سنؤجل عودته".

وأضاف: "عودة صلاح إلى ليفربول ليس لأننا نريد أخذه من مصر، بل لتوفير أفضل طرق علاج ممكنة".

وتابع: "إن أصبح محمد صلاح لائق بنسبة 100% سيذهب إلى كوت ديفوار للمشاركة مع مصر حال التأهل، صلاح يريد ذلك ونحن لا نخطط لشيء آخر بل نتحلى بالصدق، وعندما تحدثت عن عودة صلاح كان بناء على الاتفاق بين ليفربول والاتحاد المصري لكرة القدم".

وأتم كلوب، قائلاً: "إن كان هناك من يشكك حول ولاء صلاح لمنتخب مصر فيجب أن يسأل نفسه إن كان ولائه هو قوي للمنتخب المصري أم لا، لأن صلاح أكثر مصري قابلته في حياتي، لديه ولاء وانتماء ووطنية لبلاده".

وجاءت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، كما لم يكن يحلم بها محمد صلاح، حيث بدأ الفرعون المصري منافسات البطولة القارية متمنياً اقتناص النجمة الثامنة الإفريقية في تاريخ مصر بشكل عام، والأولى له دولياً بشكل خاص، وبعد النتيجة المخيبة للمصريين أمام موزمبيق والتعادل 2/2 بلقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حقق منتخب مصر تعادلاً جديداً بشق الأنفس أمام غانا في لقاء الجولة الثانية، رغم حاجته الماسة للنقاط الثلاث، ثم حقق تعادل ثالث مع منتخب الرأس الأخضر، لكنه صعد ثانياً عن مجموعته، بعدما حرمت موزمبيق نظيرتها غانا من الفوز والصعود إلى الدور التالي.

ولم تنته ليلة السقوط أمام غانا بمباراة الجولة الثانية للمجموعات، عند حد نتيجة التعادل بالنسبة لصلاح، بل تعرض للإصابة خلال اللقاء، أدت إلى خروجه من أرضية الملعب قبل نهاية أحداث الشوط الأول، واستمرت ردود الأفعال القاسية من الجماهير المصرية صوب صلاح، التي بدأت منذ التعادل مع موزمبيق حيث أكدت في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن خروج صلاح كتب شهادة ميلاد جديدة لمنتخب مصر وحرر زملائه في الملعب، وأدى إلى ظهور إمكانياتهم واللعب بأريحية، الأمر الذي ترتب عليه العودة في النتيجة مرتين، الشيء نفسه مع محمد النني لاعب أرسنال الذي نال انتقادات لاذعة هو الآخر، إذ طالبت الجماهير بعدم الدفع به خلال المباريات المقبلة.

ووجهت بعض الجماهير اتهامات صريحة لمحمد صلاح، بالهروب من اللقاء بإرادته، مؤكدة أن اللاعب سليم وكان باستطاعته استكمال المباراة، واستكملت الجماهير هجومها على صلاح بعد قرار عودته إلى إنجلترا لاستكمال علاجه هناك بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

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