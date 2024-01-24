الألماني إيريك دورم المتوّج بكأس العالم 2014 يُعلن اعتزاله

المصدر: وكالات

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أعلن إيريك دورم المتوّج مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2014، اعتزاله اللعب، حسبما أكّد ناديه كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية في بيان الأربعاء.

وقال اللاعب البالغ 31 عاماً في البيان "للأسف، عانيت باستمرارٍ منذ الصيف الماضي من إصاباتٍ طفيفة ومشاكل صحيّة"، مشيراً إلى أنه ينظر إلى مسيرته "بفخر".

وكان دورم ضمن تشكيلة ألمانيا التي فازت بكأس العالم 2014 في البرازيل على حساب الأرجنتين 1-0 بعد التمديد لشوطين إضافيين، لكنّه بقيَ على مقاعد الاحتياط في جميع المباريات.

وخاض مدافع بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت السابق 7 مباريات دولية مع "دي مانشافت".

وإلى جانب تتويجه باللقب العالمي، فاز بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مع فرانكفورت (2021-2022)، كما كأس ألمانيا (2016-2017) والكأس السوبر الالمانية (2013 و2014) مع دورتموند.

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