خانها مع صديقتها المقربة.. تفاصيل جديدة تكشف سبب انفصال بيكيه وشاكيرا

المصدر: البيان

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شهدت الساعات الماضية، الكشف عن تفاصيل جديدة كانت وراء إنهاء علاقة الارتباط بين بيكيه نجم برشلونة السابق، وشريكته السابقة المطربة الكولومبية المعروفة شاكيرا، التي تمت في يونيو 2022، بعد فترة ارتباط استمرت 12 عامًا، وأثمرت عن طفلين.

وكانت أصابع الاتهام أشارت لكلارا شيا، وهي الضلع الثالث في مثلث علاقة شاكيرا وبيكيه، وهي نفسها المرأة التي خان بيكيه شاكيرا معها، وأشارت شاكيرا للأمر في أغنيتها الشهيرة "BZRP Music Session #53" مع المنتج الأرجنتيني Bizarrap في يناير 2023.

وبحسب البرنامج التلفزيوني الإسباني "Socialité" المذاع على القناة الإسبانية "Telecinco"، فإن بيكيه خان شاكيرا مع امرأة أخرى بخلاف كلارا شيا، وهي صديقتها آنا كايزر مدربة لياقة بدنية مشهورة ساعدت شاكيرا في الاستعداد لعرضها في نهاية الشوط الأول في Super Bowl لعام 2020، ووفقاً للبرنامج، فإن بيكيه خان شاكيرا كايزر، قبل عامين من بدء علاقته الرومانسية مع شيا.

وبحسب ما ورد، فإن شاكيرا علمت بالأمر من خلال أحد موظفي بيكيه، الأمر نفسه أكدته مجلة "peopleenespanol"، حيث قالت إن بيكيه خان شاكيرا مع صديقة مقربة لها ومدربتها في نفس الوقت، وأضافت أن الأمر يتعلق بآنا كايزر، والتي تعمل كمدربة ومؤثرة في مجال اللياقة البدنية ولديها نحو 300 ألف متابع على "إنستغرام".

وأشارت المجلة إلى أن هذه الخيانة الزوجية المزعومة حدثت قبل عامين من بدء بيكيه علاقته الأخرى مع كلارا تشيا.

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