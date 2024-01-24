تشيلسي يكتسح ميدلسبرة بسداسية ويبلغ نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: د ب ا

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تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب اكتساحه ضيفه ميدلسبرة 6 /1، الثلاثاء، في إياب قبل نهائي المسابقة.

وكان ميدلسبرة قد فاز ذهابا 1 /صفر، ليتأهل تشيلسي إلى المباراة النهائية بفوزه 6/2 في مجموع المباراتين.

وسيلتقي تشيلسي مع الفائز من مواجهة ليفربول ومضيفه فولهام التي تقام اليوم الأربعاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز ليفربول على ملعبه 2 /1.

وتقدم تشيلسي عن طريق هدف عكسي سجله جوني هاوسون لاعب ميدلسبرة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15، قبل أن يضيف إنزو فيرنانديز الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 36 سجل أكسل ديساسي الهدف الثالث، بينما أضاف كول بالمر الهدف الرابع في الدقيقة 42.

وسجل تشيلسي هدفه الخامس في الدقيقة 77 عبر بالمر مجددا، بينما اختتم نوني مادويكي السداسية في الدقيقة 81، وسجل مورجان روجرز هدف ميدلسبرة الوحيد في الدقيقة 88.

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