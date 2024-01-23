معاقبة أودينيزي بمنع حضور مشجعيه مباراة على أرضه بسبب إهانة عنصرية لماينان حارس مرمى ميلان

المصدر: أ ب

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عوقب أودينيزي بلعب مباراته القادمة على أرضه بدون جمهور بسبب إهانة عنصرية استهدفت مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان.اتخذ أحد قضاة الدوري الإيطالي (ٍسيري آ) القرار، اليوم الثلاثاء، بعد غضب واسع النطاق أعقب الأحداث التي وقعت خلال مباراة السبت في أوديني.

وأشار القاضي، جيراردو ماستراندريا، إلى أنه على الرغم من وجود إعلانين داخل الملعب يطالبان المشجعين بالامتناع عن الإساءات العنصرية، لم يلتزم بعض المشجعين.

ومع ذلك، وبما أن أودينيزي تعاون مع السلطات وتحرك بسرعة للعثور على المشجعين المسؤولين عن الإساءات، فقد تم تطبيق العقوبة الأقل شدة.

وبالتالي، لن يسمح للجماهير بحضور مباراة أودينيزي ومونزا المقررة في 3 فبراير المقبل.

خرج ماينان، وهو صاحب بشرة سمراء، من الملعب بعد تعرضه لما قال لاحقا إنها أصوات تحاكي أصوات القردة.

وانضم إلى حارس المرمى البالغ من العمر 28 عاما زملاؤه في الفريق، وتوقفت المباراة لمدة خمس دقائق تقريبا قبل عودتهم إلى الميدان ومواصلة اللعب ليفوز ميلان بنتيجة 3-2.

وتمكن أودينيزي من تحديد أحد المشجعين المسؤولين عن الإساءة وقرر، يوم الإثنين، منعه من حضور مباريات الفريق مدى الحياة. وتعهد بفعل الشيء نفسه مع "الأشرار" الآخرين وسط دعوات إلى فرض عقوبات أكثر صرامة من جانب السلطات.

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