جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024.. والقنوات الناقلة

المصدر: البيان

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تقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، العديد من المباريات في بطولتي كأس آسيا 2023 التي تقام بدولة قطر، وكأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار، وتلعب مباراة واحدة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، ومثلها في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

ونستعرض خلال الأسطر التالية، موعد مباريات اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، والقنوات الناقلة.

مباريات كأس آسيا 2023

سوريا × الهند - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

أستراليا × أوزباكستان - 3:30 عصراً بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

هونغ كونغ × فلسطين - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات - beIN ASIAN CUP

إيران × الإمارات - 7:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN ASIAN CUP

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023

غينيا × السنغال - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX1

غامبيا × الكاميرون - 9:00 مساء بتوقيت الإمارات -beIN SPORTS MAX2

موريتانيا × الجزائر - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX1

أنغولا × بوركينا فاسو - 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS MAX2

كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تشيلسي × ميلزبرة – 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD1

كأس ملك إسبانيا

سيلتا فيغو × ريال سوسيداد – 12:30 منتصف الليل بتوقيت الإمارات - beIN SPORTS HD3

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