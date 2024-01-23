وفاة أسطورة كرة القدم الإيطالية جيجي ريفا عن 79 عاماً

المصدر: أ ف ب

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خسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي «جيجي» ريفا، بطل كأس أوروبا 1968 ووصيف مونديال 1970، عن 79 عاماً، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم للعبة أمس.

ونعى الاتحاد الإيطالي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بـ35 هدفاً في 42 مباراة خاضها بين 1965 و1974، قائلاً: «توفي جيجي ريفا. كرة القدم الإيطالية في حزن على أحد أبطالها المحبوبين».

ووصف جيجي بأنه «أحد أقوى المهاجمين على مر العصور وأفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني»، مشيداً بما قدَّمه «في نادي كالياري الذي شارك معه في 315 مباراة، وقاده للفوز الدوري الإيطالي (الوحيد الذي فاز به روسوبلو) في موسم 1969/70».

وأضاف: «لقد جعل مشجعي سردينيا (مقر كالياري) والمشجعين في جميع أنحاء إيطاليا يقعون في حبه بارتدائه القميص الأزرق (للمنتخب) كأنه جلده الثاني».

ولفت الاتحاد الإيطالي إلى أن ريفا «كان أول لاعب من كالياري يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني، حيث ظهر لأول مرة في سن العشرين، وكان من بين أبطال الانتصار في كأس أوروبا 1968، وسجل هدفاً حاسماً للفوز باللقب القاري في النهائي مع يوغوسلافيا (2-0 حيث سجل الهدف الأول)».

وتابع: «أثبت نفسه بعد عامين، في نهائيات كأس العالم في المكسيك، وسجل هدفين في الدور ربع النهائي وهدفاً في مباراة القرن مع ألمانيا (4-3 في نصف النهائي)، وأسهم في قيادة إيطاليا الى المباراة النهائية التي خسرتها بعد ذلك أمام البرازيل (1-4)».

وأصيب ريفا بوعكة صحية، الأحد، في منزله، ونقل إلى المستشفى منذ ذلك الحين في كالياري، المدينة التي قضى فيها معظم مسيرته الكروية بين 1963 و1977 وقاد فريقها إلى اللقب المحلي عام 1970 بعدما بدأ مشواره الكروي في الدرجة الثالثة مع لينيانو (1962-1963)، قبل أن يخوض الموسم التالي في الدرجة الثانية مع فريقه الأبدي كالياري.

وخاض ريفا 397 مباراة بالمجمل خلال مسيرته مع لينيانو وكالياري الذي لعب معه في دوري الأضواء من 1964 حتى اعتزاله عام 1976، مسجلاً 213 هدفاً، بينها 156 في الدرجة الأولى.

وقال رئيس الاتحاد الايطالي غابرييلي غرافينا، في بيان: «رمز وطني حقيقي تركنا. جيجي ريفا جسَّد أسطورة الرجل الحر ولاعب كرة القدم الاستثنائي».

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