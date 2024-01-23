جون تيري: دبي تبهرني في كل زيارة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد جون تيري نجم الكرة الإنجليزية وقائد المنتخب الإنجليزي وتشيلسي سابقاً، حرصه الدائم على زيارة دبي وقضاء إجازة عائلية ممتعة فيها، إلى جانب حضور البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها، مشيراً إلى أنه يزور دبي بشكل مستمر منذ 24 عاماً وينبهر بما يشاهد من تطور في كل مرة.

جاء ذلك خلال زيارته مقر مجلس دبي الرياضي ولقائه مع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

وقدم النجم الإنجليزي شكره لمجلس دبي الرياضي على تكريمه بجائزة «دبي غلوب سوكر»، وعبر عن سعادته بالدور الذي يلعبه مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة «دبي غلوب سوكر» في تطوير كرة القدم العالمية.

ونال جون تيري جائزة أفضل مسيرة رياضية للاعب في الدورة 14 من حفل دبي غلوب سوكر الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة.

وكشف القائد التاريخي لتشلسي البالغ من العمر 43 عاماً عن لاعبه المفضل الذي يلعب بقدمه اليسرى، وهو ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين في مونديال 2022، وسجل ميسي 444 هدفاً باستخدام قدمه اليسرى في مسيرته مع الأندية، كما كشف تيري أن نجمه المثالي الذي يلعب بقدمه اليمنى، هو البرتغالي كريستيانو رونالدو منافس ميسي اللدود، وسجل مهاجم النصر السعودي 265 من أهدافه في مسيرته مع الأندية باستخدام قدمه اليمنى القاتلة.

ولعب تيري في صفوف الفريق الأزرق اللندني من سنة 1995 وحتى سنة 2017، وتخللتها فترة إعارة قصيرة 3 أشهر فقط في سنة 2000 معاراً لنوتنجهام فوريست، وأنهى مسيرته الكروية في أستون فيلا.وحقق تيري 15 بطولة مع تشيلسي.

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