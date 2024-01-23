جفارديول: معسكر مانشستر سيتي في أبوظبي رائع

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وصف الكرواتي جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي معسكر «السماوي» في العاصمة الإماراتية أبوظبي بأنه « رائع واستعداد جيد لما تبقى من الموسم»، مؤكداً أن الأجواء في الإمارات جميلة في الوقت الحالي، والفريق استغل المعسكر التدريبي بشكل جيد قبل العودة للمباريات مجدداً.

واختتم مانشستر سيتي معسكره التدريبي الذي خاضه في أبوظبي لعدة أيام، إذ يعود الفريق اليوم إلى مدينة مانشستر لاستكمال تحضيراته استعداداً لمواجهة توتنهام يوم 27 يناير الجاري في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أجواء

وقال جفارديول على هامش تدريبات الفريق في معسكر أبوظبي:«من الجيد أن آتي إلى الإمارات، فقد كنت هنا في أبوظبي الموسم الماضي أيضاً، والأجواء أكثر من رائعة في الوقت الحالي، والمعسكر استعداد جيد لما تبقى من الموسم».

وأقيمت تدريبات مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا في ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وشهد تدريبات الفريق، معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، الذي حرص على التواجد وحضور مران الفريق، أمس.

تألق

وأكد جفارديول أنه يستمتع باللعب مع مانشستر سيتي، وكل شيء يسير على ما يرام منذ انضمامه للفريق صيف العام الماضي، كأغلى صفقة مدافع في التاريخ، مضيفاً:«ألعب بجانب أفضل اللاعبين، والمجموعة بالكامل داخل الفريق تساعد على التألق، وهذا هو المهم، كل تأكيد الموسم لا يزال طويلاً، ونأمل أن نحصد العديد من البطولات هذا الموسم».

وعن قدرة الفريق على تحقيق الإنجاز التاريخي الذي حققه الموسم الماضي، أوضح:«نحن مانشستر سيتي وهدفنا كالعادة أن نكون دائماً في المقدمة ونحصد أكبر عدد من البطولات، كلاعب جديد في الفريق أريد بالطبع أن أتوج مع»السماوي«بالألقاب مثلما حدث الموسم الماضي الذي شهد خماسية تاريخية».

وأبدى جفارديول سعادته باللعب تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق، مشيراً إلى أن «غوارديولا يركز على تطوير كل اللاعبين، وينجح في إخراج أفضل ما في كل لاعب ورفع مستواه الفني، وسعيد بأنه مدربي، وأتعلم منه أشياء كثيرة».

وأوضح أن فوز مانشستر سيتي بأغلب جوائز غلوب سوكر دبي الأسبوع الماضي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للنادي وللاعبين، معرباً عن سعادته بأنه كان جزءاً من الاحتفال العالمي ودعم زملائه وأعضاء الفريق الذين توجوا بجوائز غلوب سوكر.

وشدد المدافع الكرواتي على أن الأندية الكبيرة تعرف كيفية التعامل مع ضغط البطولات المطالبة بالمنافسة عليها، وهو ما يحدث في مانشستر سيتي، وقال:«إذا كنت تريد أن تصبح الأفضل يجب عليك التعامل باحترافية مع الضغوطات، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، والضغوطات ليست مشكلة بالنسبة لي كلاعب، فقط الفرق الأفضل وهي من تعرف جيداً الاستفادة منها».

أصدقاء

وأكد جفارديول أن ماتيو كوفاسيتش أقرب أصدقائه في الفريق ويساعده كذلك على التأقلم في الدوري الإنجليزي بعد انضمامه قادماً من لايبزج الألماني، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية بين جميع اللاعبين وأعضاء الفريق والجهاز الفني تساعد على التألق.

وختم جفارديول تصريحاته بالحديث عن نجم منتخب مصر، وليفربول، محمد صلاح، مؤكداً أنه واحد من أفضل المهاجمين، وقال:«بالطبع هو لاعب جيد للغاية، تعرض للأسف للإصابة خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، وهو واحد من أفضل لاعبي العالم ليس فقط في الموسم الحالي ولكن في السنوات الأخيرة».

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