تأهل غينيا ونيجيريا رسمياً إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

المصدر: وام

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تأهل منتخبا غينيا الاستوائية ونيجيريا رسمياً إلى دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة منافساتها حالياً في كوت ديفوار، بعد نهاية الجولة الثالثة للمجموعة الأولى اليوم الاثنين.

واستطاع منتخب غينيا الاستوائية تحقيق المفاجأة والفوز على منتخب كوت ديفوار، البلد المنظم بأربعة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الحسن واتارا، أحرز أهداف المباراة إيمليو نسووي (ق42 و76) وبابلو جانيت (ق73) وجانيك بويلا سام (ق88).

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في التوقيت نفسه على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، فاز منتخب نيجيريا على غينيا بيساو بهدف دون رد أحرزه لاعب غينيا بيساو أوبا سانجانتي بالخطأ في مرماه (ق 36)، في المباراة التي ادارتها المغربية بشرى كربوبي والتي أصبحت أول حكم ساحة عربية تدير مباراة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للرجال.

وبهذه النتائج تصدر منتخب غينيا الاستوائية قمة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب نيجيريا الذي حل ثانيا، وتأهلا معاً إلى دور الـ16، فيما تراجع منتخب كوت ديفوار إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في انتظار انتهاء مباريات مرحلة المجموعات، لتحديد 4 منتخبات ستتأهل من أصحاب أفضل مركز ثالث، فيما ودع منتخب غينيا بيساو رسمياً بدون رصيد من النقاط.

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