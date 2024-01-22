شفاء مدافع الدوري الألماني من سرطان الغدد اللمفاوية

المصدر: وكالات

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أعرب شتيفان لاينر مدافع فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، عن تفاؤله بالمستقبل، وذلك بعدما عاد للملاعب عقب غيابه لستة أشهر بعد تشخصيه بالإصابة بالسرطان.

وشارك لاينر كبديل في المباراة التي خسرها فريقه 1 / 2 أمام أوجسبورج أمس السبت في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال المدافع النمساوي الدولي للصحفيين: "بالتأكيد، يجب عليك دائما مراقبة الأمور، ولكنني في الأساس متحمس للغاية".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إنه رغم الخسارة "كانت هناك لحظة سعادة لأنني شعرت أنني بحالة صحية جيدة وأن بإمكاني اللعب بقوة وسرعة أكبر".

وكان لاينر تم تشخيصه بالإصابة بسرطان الغدد اللمفاوية خلال فترة اعداد ما قبل الموسم.

وقال: "أشعر أنني بحالة جيدة وأتطلع للمستقبل. الماضي انتهى. وقد بذلت فيه ما أستطيع".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الظهير الأيمن، الذي انضم لممونشنجلادباخ قادما من سالزبورج في 2019، سيتسمر مع الفريق الموسم المقبل أم سيرحل.

وقال نيلز شمادتكه المدير الرياضي: "نحن في حوار مفتوح وواضح معه ومع وكلائه. وبعد ذلك سنرى النتيجة في النهاية".

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