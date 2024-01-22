سيطرة إيطالية.. المحتوى الرقمي أحدث جوائز «جلوب سوكر»

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت الشراكة بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ومؤسسة جلوب سوكر تؤتي ثمارها في الدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر والتي أقيمت يوم 19 يناير في فندق أتلانتس النخلة، وذلك بالإعلان عن فوز رافائيل لياو ونادي روما بجوائز المحتوى الرقمي التي أعلنت الرابطة عن إطلاقهما مؤخراً وهما جائزة "أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي" وجائزة "أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي".

وتركز الفئتان الجديدتان من الجوائز على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية وعلى الترويج لها. وبعد جولتين مكثفتين من الاختيار، تم تحديد الفائزين من خلال تصويت المشجعين، ما أتاح الفرصة للأشخاص الذين يتواصلون بشكل مباشر مع قنواتهم الرقمية من إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم.

وفاز رافائيل لياو بعد أن أثار إعجاب المشجعين بمحتوى يستعرض جوانب حياته اليومية وتواصله مع المشجعين على إنستغرام ويوتيوب. وحصد بالتعاون مع منشئي المحتوى والمؤثرين الآخرين أصوات كثيرة ضمنت فوزه ضمن فئته.

وتعاون نادي روما المحترف لكرة القدم مع Socios.com لإنتاج حملة "فان إن ذا بوكس" (Fan in the Box) المبتكرة. تضمنت المبادرة مقاطع فيديو لستة مشجعين تم اختيارهم من بين أكثر من 400 مشجع، وهم يخوضون "الجيالوروسي ايسكيب رووم" (Giallorossi Escape Room) خلال المباراة التي جمعت الفريق بفريق أودينيزي ضمن جولات الكالتشيو على ملعب أوليمبيكو. وحظيت هذه الحملة المميزة بتأييد المشجعين في كل مكان، ومنحت النادي المركز الأول ضمن هذه الفئة.

وقال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تؤكد شراكتنا مع مؤسسة جلوب سوكر والإعلان عن الفائزين بالجوائز التي أطلقناها في الدورة الرابعة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر على التزامنا بالشراكة مع المؤسسات التي تشاركنا طريقة التفكير لتوسيع نطاق التفاعل مع جيل الشباب من المشجعين عبر الوسائط الرقمية الناشئة.

وأضاف: "يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 16 مليون مشجعٍ للدوري الإيطالي نصفهم تحت سن الـ 25 وندرك أن أفضل طريقة لجذب الجمهور من الشباب هي الاعتماد على المنصات الرقمية، إذ أن جمهور الشباب من جيل الألفية يتطلعون إلى المحتوى الذي يتجاوز كرة القدم ويؤسس روابط وعلاقات مع الأندية واللاعبين، وهذا ما نريد أن نقدمه لهم. نبارك للفائزين بجوائز رابطة الدوري الإيطالي الذين أثبتوا مواهبهم وعملهم الجاد بطريقةٍ مميزة واستفادوا من الأدوات الرقمية بشكلٍ مثالي، وأرسوا معايير عالية المستوى في مجال المحتوى الرقمي".

ومن جانبه قال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: "يسرنا في هذا الحدث المميز أن نكرم أفضل صناع المحتوى الرقمي في الدوري الإيطالي كجزء من جوائز دبي جلوب سوكر لهذا العام. أنا من معجبين كرة القدم الإيطالية وأعتبر بأن الشراكة مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ومشاركتها في حفلنا السنوي فرصةٌ ثمينة مع تقدم كلا المؤسستين في مسيرة نموهما في هذه المنطقة وعلى المستوى الدولي. نبارك لكل من رافائيل لياو ونادي روما، ونتطلع إلى مزيدٍ من التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مستقبلاً في ظل توسع جلوب سوكر في أوروبا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز