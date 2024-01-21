ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني بريمونتادا مثيرة أمام ألميريا

المصدر: وكالات

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فاز ريال مدريد على ضيفه ألميريا بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة جمعت، بينهما مساء الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم ألميريا بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإيدجار جونزاليس في الدقيقتين 1 و43.

وقلص جود بيلينجهام الفارق لريال مدريد بهدف أول في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، وبعدها سجل سيرجيو أريباس هدفا ثالثا لألميريا في الدقيقة 62 لكن تقنية الفيديو تدخلت باحتساب مخالفة لصالح بيلينجهام.

وفي الدقيقة 67 أدرك فينيسيوس جونيور التعادل لريال مدريد وبعدها بعشر دقائق سجل بيلينجهام هدفا ثالثا لريال مدريد لكن الحكم ألغاه بداعي وجود تسلل ضد الظهير الأيسر فران جارسيا.

واحتسب حكم اللقاء أكثر من 11 دقيقة وقت محتسب بدل ضائع، سجل خلالها داني كارفاخال هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 99 ليقلب الفريق المدريدي الطاولة على منافسه بسيناريو مثير.

رفع ريال مدريد بهذا الفوز الثمين رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بصدارة الترتيب ،بينما تجمد رصيد ألميريا عند ست نقاط في المركز العشرين والأخير.

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