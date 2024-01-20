أرسنال يقسو على كريستال بالاس بخماسية ويصعد مؤقتا لوصافة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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اقتسم أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا مع مانشستر سيتي واستون فيلا بفضل فوزه الساحق على ضيفه كريستال بالاس 5 /صفر اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين.

وتقدم المدافع البرازيلي جابريل ماجاليس بهدف لارسنال في الدقيقة 11 ثم جاء الهدف الثاني بنيران صديقة وأحرزه الحارس دين هندرسون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 ثم وقع البلجيكي لياندرو تروسارد الهدف الثالث في الدقيقة 59 وتبعه البرازيلي جابرييل مارتينيلي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ارسنال إلى 43 نقطة من 21 مباراة في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف فقط عن مانشستر سيتي الوصيف الذي خاض 20 مباراة ، ومتفوقا بفارق الأهداف على استون فيلا الذي خاض 21 مباراة، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

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