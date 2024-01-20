الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ 16 لكأس أفريقيا

المصدر: أبيدجان - أ ف ب

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بات منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، بعدما تغلب أمس على موزمبيق 3 - 0 .

ضمن منافسات المجموعة الثانية، سجل الأهداف مهاجم رايو فايكانو الإسباني بيبي، ومهاجم فاتح كاراغومروك التركي ريان مينديش، ولاعب وسط كراسنودار الروسي كيفن بينا، في الدقائق 32 و51 و69، وبات يمتلك ست نقاط أمام مصر (نقطتان) وغانا (نقطة) ولا يمكن اللحاق به حسابياً.

وتقام اليوم 3 مباريات، يلتقي في المجموعة الرابعة الجزائر مع بوركينا فاسو، وموريتانيا مع أنغولا، فيما يلعب منتخبا تونس ومالي بالمجموعة الخامسة، وتسعى منتخبات الجزائر وتونس وموريتانيا للتعويض وتفادي الحسابات المعقدة.

وخيّب منتخب الجزائر الآمال في الجولة الأولى بالتعادل مع أنغولا رغم تقدمه بهدف بغداد بونجاح بالدقيقة 18، وفي المجموعة ذاتها، تطمح موريتانيا إلى تعويض خسارتها أمام بوركينا فاسو في بحثها عن فوز أول في مشاركتها الثالثة توالياً، وفي المجموعة الخامسة، يسعى المنتخب التونسي لتضميد جراحه بعد الهزيمة أمام ناميبيا، وبات على «نسور قرطاج» تحقيق 4 نقاط على الأقل في مباراتي مالي اليوم وجنوب أفريقيا 24 الجاري.

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