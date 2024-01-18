متخصص في لعبة مختلفة.. «فيفا» يستقر على ملعب نهائي كأس العالم 2026

المصدر: البيان

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استقر مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على الملعب المستضيف لنهائي كأس العالم 2026، البطولة التي تقام بثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وبحسب "ذا صن"، وقع اختيار "فيفا" على ملعب AT&T، الذي يقع بمدينة دالاس ولاية تكساس الأمريكية ويتسع لـ 100 ألف متفرج، وهو مختص في كرة القدم الأمريكية، ويعتبر معقل ناديي جتس وجاينتس.

وجاء اختيار فيفا بعد المفاضلة بينه وبين ملعب متلايف بنيويورك، خاصة أن مسؤولي "فيفا" سيتخذون من مدينة دالاس مقراً لهم أثناء فترة البطولة.

ومن المقرر أن يشارك في هذه النسخة من بطولة كأس العالم 48 منتخباً لأول مرة بدلاً من 32، بإجمالي 104 مباراة تلعب بين الدول الثلاث المذكورة، وسيكون دور المجموعات للمونديال من 72 مباراة تلعب في 15 يوماً، يتأهل منها أول وثاني كل مجموعة بخلاف أفضل 8 فرق حصلت على المركز الثالث.

وتبلغ سعة ملعب AT&T العادية 80.000 مقعدًا خلال الوقت الحالي، لكن يمكن زيادتها إلى 100 ألف وهو ما سيتحدث خلال نهائي المونديال المرتقب.

وبلغت تكلفة بناء الملعب حوالي 1.3 مليار دولار، ويقع في أرلينغتون، على بعد 25 دقيقة من وسط مدينة دالاس، تم افتتاحه عام 2009 وله سقف قابل للطي.

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