ريال مدريد يصدم بنزيما ويرفض عودته

المصدر: البيان

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فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قرار نادي ريال مدريد، برفض عودة الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي الحالي، إلى صفوف الميرنغي من جديد، في ظل رغبته بالرحيل عن فريقه الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كانت 6 أشهر كافية لكي يدرك بنزيما أن الدوري السعودي ليس أفضل مكان بالنسبة له وعقليته، وبغض النظر عن جميع المشاكل التي واجهها خلال إجازته الأخيرة، لكنه يريد الرحيل ويبحث عن العودة إلى أوروبا".

وأشار التقرير، إلى أن وكلاء بنزيما يبحثون له عن فريق مناسب، على الرغم من أنهم يعرفون أنه لن يحصل على 10% مما يتقاضاه حاليًا (كراتب) مع الاتحاد السعودي، ولن يوافق النادي السعودي على رحيله مجانًا.

وأفادت "ماركا"، بأن أبواب ريال مدريد مغلقة بالنسبة لبنزيما، كما حدث مع نجوم سابقين رحلوا عن صفوف الميرنغي، حيث لا يوجد مكان له في خطط النادي الملكي.

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