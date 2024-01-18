انقلاب فرنسي.. تورط باريس سان جيرمان في تهمة فساد بسبب نيمار

المصدر: وكالات

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قال مصدر مقرب من التحقيق، إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية، بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لنادي باريس سان جيرمان، بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار.

وأضاف المصدر، الذي أكد التقارير السابقة عن المداهمة والتفتيش التي نشرها موقع ميديابارت الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءا من تحقيق أكبر.

وذكر ميديابارت في وقت سابق أن المعاملة الضريبية التفضيلية المشتبه بها مُنحت للنادي الفرنسي كجزء من انتقال نيمار عام 2017 قادماً من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.

ولم يرد باريس سان جيرمان على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي من باريس سان جيرمان، لكن مهاجم برشلونة السابق خاض 5 مباريات فقط حيث عانى من إصابات عضلية.

وخضع نيمار البالغ عمره 31 عاما لجراحة في نوفمبر الماضي لعلاج إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، ستمنعه من المشاركة مع البرازيل في كأس كوبا أمريكا الصيف المقبل.

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