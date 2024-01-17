تشريح جثة رئيس نادي هيرتا برلين لتحديد سبب وفاته

المصدر: وكالات

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أعلنت الشرطة الألمانية أنها بدأت تحقيقات لتحديد سبب وفاة رئيس نادي هيرتا برلين كاي بيرنشتاين.

وقال متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن هذا الإجراء طبيعي طالما أن سبب الوفاة غير واضح حيث لا توجد مؤشرات لانتحار بيرنشتاين أو وفاته بمؤثرات خارجية.

وكان نادي هيرتا برلين أعلن أمس الثلاثاء عن وفاة برنشتاين بشكل غير متوقع عن عمر يناهز 43 عاما، علما بأنه كان مشجعا متعصبا للنادي ويشغل منصب الرئيس منذ يونيو 2022.

وأضافت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في فرانكفورت آن دير أودر، أنه سيتم تشريح الجثة في مركز الطب الشرعي اليوم الخميس.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للتشريح ما إذا كانت الوفاة لأسباب طبيعية أم غير طبيعية.

وتقرر أن يقوم نائب الرئيس فابيان دريشر بأعمال رئيس نادي هيرتا برلين بشكل مؤقت، لكن لم يتضح بعد إمكانية إجراء انتخابات مبكرة أو البقاء في منصبه للموعد المحدد للانتخابات في أكتوبر المقبل.

وفتح نادي هيرتا برلين تدريباته اليوم الأربعاء أمام جماهير النادي لتقديم التعازي ،وتم إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا عقده يوم الجمعة قبل مباراة الفريق أمام ضيفه فورتونا دوسلدورف يوم الأحد المقبل في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

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