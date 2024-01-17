مستمر مع منتخب الأرجنتين.. صورة تنهي الجدل حول مستقبل ليونيل سكالوني مع التانغو

المصدر: البيان

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انتابت جماهير منتخب الأرجنتين، حالة من الاطمئنان، بعد ظهور ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، وتأكد استمرار الأول على رأس القيادة الفنية للتانغو، بعدما كان يحيط الغموض بمستقبله خلال الأشهر الماضية.

والتقط الثنائي صورة خلال الساعات الماضية، ونشرها كلاوديو تابيا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب عليها: "غرينغو (كنية المدرب الأرجنتيني)، من الجيد رؤيتك".

وكانت حالة من القلق سادت الأجواء في الأرجنتين نوفمبر الماضي، بعد التصريحات المفاجئة التي أطلقها سكالوني عقب الانتصار التاريخي على البرازيل بهدف نظيف في ملعب (ماراكانا) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال سكالوني آنذاك: "الآن، حان موعد أمر مهما كنت أريد القيام به، إيقاف الكرة، علي أن أفكر، هناك أمور كثيرة يجب أن أفكر بها حالياً، هؤلاء اللاعبين قدموا لي الكثير، وكذلك كل أعضاء الطاقم الفني، وأحتاج لأفكر".

وتابع: "أحتاج لأفكر مليًا فيما سأفعل، هذا ليس وداعًا ولا أي شيء، ولكني أحتاج للتفكير لأن سقف التوقعات عالي للغاية، والاستمرار صعب للغاية".

وساهمت هذه التصريحات في حالة من الجدل والتكهنات في الأسابيع التالية، في الوقت الذي أجمعت فيه وسائل الإعلام على أن حالة الضيق لدى سكالوني سببها الأول العلاقة مع الاتحاد الأرجنتيني ورئيسه، إلا أن الصورة التي نشرت بالأمس أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن العلاقة قوية بين سكالوني وتابيا، وأنه باستثناء أي مفاجأة قد تطفو على السطح، فإن بطل العالم مع راقصي التانغو مستمر على مقعد المدير الفني على الأقل حتى موعد بطولة كوبا أمريكا في الولايات المتحدة صيف هذا العام.

وذكرت وسائل إعلام في الأرجنتين، عقب فوز ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم 2023، أن ليونيل سكالوني سيظل مدربًا للأرجنتين حتى نهاية كوبا أمريكا الصيف المقبل على الأقل، حيث سيدافع منتخب التانغو عن لقبه.

وجاءت هذه التأكيدات بعد اجتماع كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مع ليونيل سكالوني، لمناقشة برنامج المباريات الودية المقبلة للمنتخب في الصين، قبل بطولة كوبا أمريكا التي ستقام من 20 يونيو وحتى 14 يوليو في الولايات المتحدة.

وقال جاستون إيدول الصحفي الرياضي في محطة "TYC" الأرجنتينية في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي: "سيبقى ليونيل سكالوني في منتخب الأرجنتين وسيقوده حتى كوبا أمريكا، بالتأكيد سيتم تأكيد ذلك رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتولى ليونيل سكالوني البالغ عمره 45 عامًا تدريب منتخب الأرجنتين في 2018، وقاده إلى لقب كوبا أمريكا في 2021، أول لقب كبير لها منذ مونديال 1986، كما حقق لقبها العالمي الثالث في قطر العام التالي".





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