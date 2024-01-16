اسقاط دعوى في قضية إهانة النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور عنصرياً لعدم كفاية الأدلة

المصدر: أ ف ب

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قررت محكمة إسبانية الثلاثاء اسقاط الدعوى في قضية الإهانة العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور العام الماضي خلال مباراة في الدوري ضد أوساسونا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وسُمِعَ خلال تلك المباراة التي فاز بها ريال على أرض أوساسونا 2-0 في 18 شباط/فبراير 2023، شخص من الجمهور أمام الكاميرا وهو يصرخ بإهانات عنصرية ضد فينيسيوس.

وقالت محكمة بامبلونا التي تتولى القضية، في بيان "من خلال الأحداث التي وقعت، من الواضح أن الوقائع يمكن أن تشكل جريمة، لكن لا توجد معلومات كافية لمعرفة هوية الجناة".

ونتيجة استهدافه مراراً وتكراراً بإهانات عنصرية في إسبانيا، بات فينيسيوس من الشخصيات البارزة في مكافحة العنصرية في كرة القدم الإسبانية.

ويسعى المدعون الإسبان الى الحصول على حكم بالسجن أربعة أعوام بحق أربعة رجال اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بشنق دمية تحمل قميص اللاعب البرازيلي الدولي على جسر في مدريد قبل مباراة ريال ضد جاره أتلتيكو في يناير 2023.

واشتكى اللاعب البالغ 23 عاماً أيضاً من إساءة عنصرية تعرض لها على ملعب "ميستايا" في مايو الماضي، وحظي بدعم عالمي بعدما واجه مشجعاً متواجداً في المدرجات قال إنه أساء إليه لفظياً.

وأدلى فينيسيوس بشهادته عبر الفيديو أمام محكمة إسبانية في أكتوبر كجزء من التحقيق في الحادثة التي حصلت في فالنسيا.

وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي في نوفمبر إن اللاعب أصبح "معتاداً للأسف" على العنصرية في إسبانيا.

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