سبب فوز ميسي بجائزة الأفضل رغم التساوي في النقاط مع هالاند

المصدر: البيان

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أثار فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل لاعب في العالم عن العام الماضي 2023، ضجة كبرى.

وتفوق ميسي في سباق الجائزة على كل من النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، وكانت التوقعات تصب في مصلحة هالاند، بعد موسمه الاستثنائي وقيادته مانشستر سيتي لحصد الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد - دوري أبطال أوروبا)

ولم يحضر ليو، الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإنجليزية لندن، علماً بأنه بات الأكثر تتويجًا بهذه الجائزة برصيد 3 ألقاب.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد الحفل نتيجة التصويت حيث تساوى ميسي مع هالاند برصيد 48 نقطة خلفهما مبابي بـ 35 نقطة، لكن ميسي انتزع الجائزة بفضل تفوقه في الحصول على أكبر عدد من الأصوات بين قائدي المنتخبات بـ 13 نقطة مقابل 11 لهالاند.

وينص البند 12 من لائحة التصويت الخاصة بجوائز "ذا بيست" أنه في حالة تساوي مرشحين في عدد النقاط يتم اللجوء لعدد أصوات المدربين لحسم الفائز بجائزة أفضل مدرب أو مدربة، بينما يتم اللجوء لعدد أصوات اللاعبين لحسم الفائز بجائزة أفضل لاعب أو لاعبة أو حارس مرمى أو حارسة مرمى.

ويظهر جدول التصويت أن هالاند تفوق على ميسي في تصويت المدربين بواقع 541 نقطة للنجم النرويجي مقابل 476 لقائد منتخب التانغو، كما تفوق النجم النرويجي على مستوى خيارات ممثلي وسائل الإعلام بـ 729 نقطة مقابل 315 نقطة لميسي، بينما تفوق ميسي على مستوى تصويت الجماهير بـ 613.293 نقطة مقابل 365.893 نقطة لنجم مانشستر سيتي، ولكن العامل الحاسم كان تفوق ميسي في خيارات قائدي المنتخبات برصيد 677 نقطة مقابل 557 نقطة لهداف مانشستر سيتي.

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