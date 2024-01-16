ليفاندوفسكي يوجه صفعة قوية لتشافي

المصدر: البيان

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وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، لطمة قوية لمدربه تشافي هيرنانديز.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترشيحات قادة المنتخبات لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2023.

وتوج بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بجائزة الأفضل في عام 2023، خلال حفل الفيفا، أمس الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن.

ونشر "فيفا" الأصوات عقب الإعلان عن المدرب الفائز، واتضح أن ليفاندوفسكي اختار مدربه السابق في بايرن ميونخ بيب غوارديولا.

وجاءت تصويت ليفاندوفسكي بالترتيب لصالح غوارديولا ثم تشافي والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان.

ويخوض ليفاندوفسكي موسمه الثاني في برشلونة تحت قيادة تشافي، وتوجا معاً الموسم الماضي بلقبي السوبر الإسباني والليغا.

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