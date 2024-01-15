بعد رباعية ريال مدريد.. أول تعليق من برشلونة حول مصير تشافي

المصدر: البيان

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علق ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، على موقف المدير الفني تشافي هيرنانديز، بخصوص بقائه أو رحيله عن منصبه، خلال الفترة الحالية.

وكان برشلونة تكبد خسارة ثقيلة من ريال مدريد بنتيجة 1/4، أمس الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، وهي المباراة التي جمعت بينهما بالعاصمة السعودية الرياض.

ونفى ديكو وجود أي نية لرحيل تشافي عن منصبه، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد لعب مباراة مذهلة، ولم نتمكن من إيقافه".

وتابع: "يملكون لاعبين بجودة كبيرة، ولم ننجح في مجاراة سرعتهم، كان من الممكن أن نتحسن أثناء تقدمهم بهدفين، لكن الهدف الثالث أضر بنا كثيراً".

وأضاف: "أردنا التتويج، والخسارة برباعية صعبة، لم نتمكن من القتال، لكنها مباراة نهائية، علينا أن نستمر وننافس، وليس أمامنا سوى المضي قدماً".

وبالسؤال عن مصير تشافي، قال ديكو: "هذا سؤال لا معنى له، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن رحيل تشافي، نثق في استمراره، إنها هزيمة قاسية وعلينا تحليلها، لكنها لن تغير أي شيء".

وعن عدم قدرة برشلونة على إبرام تعاقدات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قال ديكو: "أعتقد أن أزمة (قوانين) اللعب المالي النظيف لا تقتصر على برشلونة فقط، بل هي جزء من واقع كرة القدم الآن".

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