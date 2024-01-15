بعد رباعية ريال مدريد.. تشافي: برشلونة في الاتجاه الخاطئ

المصدر: البيان

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اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن فريقه قدم أسوأ مبارياته، ما جعله يتعرض للخسارة أمام ريال مدريد 1/4، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة مساء أمس الأحد، على ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نشعر بخيبة أمل وحزن، إنه أمر مؤسف، لقد غمرنا الأمل والحماس، ثم خضنا أسوأ مباراة على الإطلاق".

وأضاف: "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وبعد الهدف الثالث زاد الأمر سوء، لم نكن مرتاحين في أي وقت، وعلينا أن نعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة".

وتابع: "لقد تعرضت للعديد من الهزائم خلال مسيرتي وفي النهاية تعافينا، برشلونة سيعود".

واستكمل: "بالتأكيد ستكون أيامًا صعبة، وتحمل الكثير من الانتقادات التي يتوجب علينا قبولها، ولم نصل إلى المستوى الذي نريده، لكن علينا أن نتعافى ونفكر في الألقاب المتبقية".

وشدد: "كنا سيئين جدًا في الدفاع، ولم نكن جيدين في الضغط، وافتقرنا للكثير في أول 10 دقائق، وكان رد فعلنا الوحيد هو هدف ليفاندوفسكي".

وأردف: "ريال مدريد عرف كيفية استغلال سرعة فينيسيوس ورودريغو بأقصى حد، علينا أن ننافس على الألقاب الثلاثة المتبقية، وحتى يومنا هذا لا يستطيع النادي ضم أي صفقات لإعطاء قفزة نوعية للفريق".

وأتم: "قبل عام كنا نتحدث بثقة عن حقبة جديدة، والآن تسير الأمور على نحو خاطئ، لكن علينا أن نحدث التغيير".

ويُعد هذا اللقب هو رقم 13 لريال مدريد في كأس السوبر الإسباتي، ليضيق الميرنغي الفارق مع برشلونة الأكثر تتويجًا لبطولة واحدة.

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