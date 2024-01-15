جائزة «الأفضل» بين هالاند ومبابي وميسي اليوم

المصدر: لندن - د ب أ

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم صوب العاصمة البريطانية لندن لمتابعة حفل توزيع جوائز الأفضل «ذا بيست» لعام 2023 الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» سنوياً.

ورغم أنه سيتم تقديم 7 جوائز خلال الحفل إلا أن العالم يترقب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم، ويتنافس عليها الثلاثي النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي، جناح باريس سان جيرمان، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي حالياً.

ويتطلع هالاند، ومبابي للتتويج بالجائزة للمرة الأولى، فيما مازال ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، يطمع في تحقيق المزيد من الإنجازات، والفوز من جديد بالجائزة.

ويتنافس المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا، وإيدرسون مورايس على جائزة أفضل حارس، كما رشح 3 مدربين لجائزة أفضل مدرب، هم الإسباني غوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، ومواطنه لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا الحالي، بينما يتنافس على جائزة أفضل هدف «جائزة بوشكاش» الثلاثي خوليو إنسيسو وجيليرمي مادروجا ونونو سانتوس.

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