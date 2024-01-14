العداء الجاميكي بولت يقود السيارة صاحبة الرقم القياسي بجائزة المكسيك الكبرى للفورمولائي

المصدر: رويترز

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استمتع العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت الحائز على الميدالية الذهبية في سباقي 100 و200 متر بمستو هائل من السرعة أثناء قيادة سيارة السباق الكهربائية جينبيتا التي حطمت الرقم القياسي العالمي قبل السباق الأول لموسم الفورمولا ئي في مكسيكو سيتي.

وقاد البطل الأولمبي ثماني مرات السيارة الكهربائية في لفة كاملة على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريجيز أمس الجمعة.

وقال بولت في بيان "إنها مثل صاروخ على عجلات. كان الحصول على فرصة لقيادتها تجربة مذهلة. كانت القوة منذ البداية مفاجأة حقيقية والأدرينالين الذي تشعر به وصل إلى مستوى آخر بسهولة".

وأضاف "قيادتها لا تشبه أي تجربة خضتها من قبل. لقد قيل لي إنه بمجرد قيادتها لن ترغب في التوقف أو النزول وكانوا على حق. سأفعل ذلك كل يوم إذا استطعت. إذا حصلت على مزيد من الوقت سأذهب بالتأكيد بشكل أسرع".

واختبر العداء الجاميكي السابق والبالغ عمره 36 عاما، الذي يحمل الرقمين القياسيين العالميين لسباقي 100 و200 متر، قدرة تسارع السيارة الكهربائية التي حطمت العام الماضي الرقم القياسي العالمي للسرعة في الحلبات المغلقة لتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 218.71 كم/ساعة (135.9 ميلا في الساعة) داخل مركز (إكسيل) في لندن.

وقطع بولت مسافة 100 متر في 4.36 ثانية بالسيارة، أي أسرع بنحو 5.22 ثانية من الرقم القياسي العالمي البالغ 9.58 ثانية الذي سجله على المضمار خلال مسيرته الرائعة في ألعاب القوى.

وقال بولت في مؤتمر صحفي "سمعت أن بعض الناس يصفون السائقين بأنهم ‭'‬غير رياضيين‭'‬ لأنم يقودون سيارة، لكن اليوم رأيت ما يحتاجه الجلوس في سيارة كهذه.

"أنت لا تقود السيارة فحسب، بل يجب أن تكون رياضيا تماما لتفعل شيئا كهذا. بعدما مررت به في المكسيك اليوم، كل شيء ممكن. أود أن أكون جزءا من فورمولا ئي للترويج لها. لقد استمتعت بها حقا".

وافتتحت رحلة بولت الكهربائية الموسم العاشر من بطولة العالم للفورمولا ئي التي تقام غدا الأحد.

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