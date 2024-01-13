بسبب مونديال الأندية..مخاوف من تأجيل كأس إفريقيا 2025

المصدر: وكالات

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أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن مواعيد كأس أمم أفريقيا 2025 تبقى غير محسومة، مع إمكانية تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في العام ذاته.

وجرى نقل كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون وكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار إلى شهري يناير وفبراير.

وكان كاف أكد في 2017 التزامه بتنظيم كأس أمم أفريقيا في منتصف العام لتفادي الخلافات مع الأندية الأوروبية بشأن تسريح اللاعبين الدوليين في منتصف الموسم.

لكن بطولة كأس العالم للأندية التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مؤخرا بمشاركة 32 ناديا ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو ويوليو 2025 وبالتالي قد تتعارض مع بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن موتسيبي قوله اليوم السبت "نريد إقامة كأس أمم أفريقيا في أكثر وقت مناسب وملائم للبطولة".

وأضاف "مازلنا نتواصل مع الفيفا بشأن المواعيد".

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