كوت ديفوار وغينيا بيساو بافتتاح «أمم أفريقيا» اليوم

المصدر: أبيدجان - أ ف ب

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تنطلق كأس أمم أفريقيا لكرة القدم اليوم بلقاء منتخب كوت ديفوار «المضيف» مع غينيا بيساو بالمجموعة الأولى، ويبحث منتخب كوت ديفوار عن لقب ثالث، بعد تتويجه بالكأس في 1992 و2015، وخلال السنوات الأخيرة، تراجع أداء الفريق كثيراً فأخفق في بلوغ كأس العالم 2018 و2022.

كما خرج من الدور ربع النهائي في بطولتي كأس الأمم في 2021 و2019 بضربات الترجيح، وفي المقابل يبحث منتخب غينيا بيساو عن فوزه الأول في رابع مشاركة بالبطولة.

ويلعب منتخب الأفيال متسلحاً بجمهوره وكتيبة من المحترفين في أوروبا، أبرزهم سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) وكريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، ولاعبو وسط بحجم فرانك كيسييه (الأهلي السعودي) والشاب المتألق إبراهيم سانغاريه (نوتنغهام فوريست الإنجليزي) وسيكو فوفانا (النصر السعودي).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية، بعدما قامت بتنظيم النسخة الـ14 عام 1984.وتشهد النسخة الحالية مشاركة 12 منتخباً من المنتخبات الـ15 التي سبق لها الفوز باللقب، ما يعني أن نصف عدد الفرق المشاركة سبق لها حمل كأس البطولة، وهو ما يضاعف حجم الإثارة في المباريات.

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