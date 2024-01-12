المباراة التاسعة على التوالي..هالاند يواصل الغياب بسبب الإصابة

المصدر: وكالات

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تم استبعاد إيرلينغ هالاند من مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ) أمام نيوكاسل يوم السبت بسبب إصابة في القدم أبعدته عن الملاعب منذ أوائل ديسمبر الماضي.

غاب الدولي النرويجي عن المباريات الـ8 الماضية في جميع المسابقات مع مان سيتي، ومع ذلك ما يزال هداف البريميرليغ برصيد 14 هدفا.

ولم يشارك هالاند في أي مباراة منذ الخسارة 1-0 أمام أستون فيلا في 6 ديسمبر.

ووصف المدير الفني لمان سيتي، بيب غوارديولا، إصابة هالاند بأنها "رد فعل لإجهاد العظام"، كما قال إن الجدول الزمني للعودة يسير بشكل "أسبوع بعد أسبوع".

ويوم الجمعة، لم يقدم غوارديولا أي تحديث بعد تأكيد أن هالاند والمدافع جون ستونز ( المصاب في الكاحل) لن يلعبا ضد نيوكاسل.

أحرز هالاند، البالغ من العمر 23 عاما والذي عاد إلى التدريب بالفعل، خمسة أهداف أيضا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

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