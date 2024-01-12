هدف يامال في السوبر الإسباني يكتب اسمه في سجلات التاريخ

المصدر: البيان

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لعب لامين يامال نجم برشلونة الشاب، دورًا مهمًا في وصول البلوغرانا إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، على حساب أوساسونا.

وبلغ برشلونة، نهائي السوبر الإسباني بعد فوزه 2-0 على أوساسونا أمس الخميس، وفي الوقت نفسه أطاح ريال مدريد بأتلتيكو مدريد بفوز مثير 5-3، الأربعاء الماضي.

وشارك يامال كبديل قبل نهاية الشوط الأول، بعد إصابة رافينيا، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن لامين يامال أصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ بطولة السوبر الإسباني.

ولدى يامال، البالغ من العمر 16 عامًا، فرصة ليكون أصغر هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا، عندما يواجه برشلونة، نابولي في الدور ثمن النهائي، كما يعد لامين يامال أصغر هداف في تاريخ الدوري الإسباني، وتاريخ المنتخب الإسباني الأول.

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