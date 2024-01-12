في اليوم الأول لتعيينه.. مدرب البرازيل الجديد: علينا تعلم اللعب دون نيمار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد دوريفال جونيور خلال تقديمه كمدرب جديد لمنتخب البرازيل، أن منتخب السيليساو عليه أن يتعلم اللعب دون نيمار، نافيًا وجود مشكلة شخصية بينه وبين نجم الهلال السعودي الحالي، وباريس سان جيرمان السابق.

وأكد دوريفال في مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد توليه تدريب منتخب السيليساو، الذي يمتد حتى نهاية مونديال 2026: "البرازيل عليها أن تتعلم المضي قدمًا دون نيمار الغائب للإصابة، ولكن علينا أيضًا أن نستغل أحد أفضل 3 لاعبين في العالم حالياً"، في إشارة إلى أنه لاعب لا غنى عنه، إذا كان غير مصاب، ويتمتع بحالة جيدة وفي كامل تركيزه.

وكان نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب البرازيل خلال أكتوبر الماضي، ومن المنتظر أن يعود للملاعب في أغسطس المقبل، مما يعني غيابه عن 4 وديات على الأقل للسامبا، وبطولة كوبا أمريكا المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال دوريفال إنه تجاوز الخلاف الذي نشب بينه وبين نيمار قبل عدة سنوات، عندما كان مدرباً لنادي سانتوس البرازيلي.

ويعود هذا الخلاف إلى عام 2010، عندما رفض دوريفال أن يسدد نيمار ضربة جزاء وهدده بمنعه من المشاركة، في محاولة لتحسين سلوك اللاعب.

وفضل سانتوس وقتها دعم نيمار الذي كان يبلغ من العمر حينذاك 18 عامًا، وفسخ عقده مع المدرب الذي كان حصد معه لقبين.

وعن هذا الخلاف، قال دوريفال: "ليس لدي مشاكل مع نيمار، اتخذ الحدث وقتها أهمية أكبر مما توقعنا، لكننا واصلنا الحديث منذ تلك اللحظة، سانتوس أقدم على قرار احترمته، لكن لم يكن لدي أي مشكلة مع نيمار".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز