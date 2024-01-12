زوجة حارس ريال مدريد تثير أزمة داخل الميرنغي

المصدر: البيان

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تسببت زوجة أحد لاعبي ريال مدريد، في اختلاق أزمة بعدما نشرت صورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فسرها البعض أنها نقداً مبطناً، لزميل زوجها في صفوف الميرنغي.

ونشرت أناستاسيا ناستاسيكا زوجة الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد صورة لها بموقع "إنستغرام"، عقب فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (5-3)، الأربعاء الماضي، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وكانت الصورة من احتفال الثنائي بالكريسماس، وأردفتها بعبارة: "بكل تأكيد، رقم 1"، في إشارة لأحقيته بحراسة مرمى ريال مدريد.

وأرادت زوجة لونين بهذه العبارة، توصيل رسالة إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعدما استقبل زميل زوجها كيبا أريزابالاغا، 3 أهداف من أتلتيكو مدريد في هذه المباراة، أحدها بخطأ منه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أناستاسيا ناستاسيكا زوجة لونين، قامت بحذف الصورة بعدما وضعت لونين في حرج بالغ مع زميله.

ويلعب لونين مع ريال مدريد منذ عام 2018، لكنه ليس أساسياً حتى بعد إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، وتعاقد ريال مدريد الصيف الماضي مع كيبا على سبيل الإعارة من صفوف تشيلسي، ليظل لونين حبيساً على مقاعد البدلاء.

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