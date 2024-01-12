إبراهيم دياز: أسعى لتقديم كل ما لدي لأفضل ناد في العالم

المصدر: البيان

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أكد الإسباني ذو الأصول المغربية إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، سعادته خلال الفترة الحالية بسبب اللحظات الجميلة التي يمر بها مع الميرنغي، جراء دقائق المشاركة التي منحها له مدرب الريال كارلو أنشيلوتي.

وقال إبراهيم دياز، خلال تصريحات صحفية: "أعرف المستوى الذي أنا عليه حاليًا، وأعرف أنه ما يزال بإمكاني تقديم المزيد، سعيد بما أفعله، لكنني سأكون أكثر سعادة بما سأفعله".

وتابع: "جئت من تجربة شهدت فيها مواسم رائعة في ناد عظيم هو ميلان، والآن أنا أكثر خبرة ورغبة ومتعطش للفوز بالألقاب، لقد حصلت عليها بالفعل، والآن أود فيما هو أكثر من ذلك، لتقديم كل ما لدي لأفضل ناد في العالم".

وتذكر دياز أحداث هدفه أمام أتلتيكو مدريد، عندما أظهر السرعة في معاقبة خروج حارس المرمى يان أوبلاك بعد ركلة ركنية، ثم أظهر جودة في التصويب، حيث سدد من مسافة 35 مترًا تقريبًا.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم دياز: "لقد كانت رمية تماس وسط احتشاد الجميع، رأيت أنني أستطيع تسجيل هدف، أنا لاعب سريع، أركض نحو الكرة، وأعلم أنني أستطيع الفوز بالسباق، فزت به وأنهيت السباق بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق لأنني أسير بسرعة عالية إلى حد ما، ولكن في تلك اللحظة جعلت الأمر سهلاً".

وأتم: "لدينا غرفة تبديل ملابس رائعة، حيث نساعد بعضنا البعض، إنها عائلة، إذا كان شخص ما في حالة سيئة، إذا كان بحاجة إلى الدعم، فإننا ندعمه، ونمنح الحب لأولئك الذين يحتاجون إليه، إنه شيء فريد من نوعه، أنا سعيد للغاية".

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