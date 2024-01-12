اعتقال أربعة أشخاص في إسبانيا بسبب فينيسيوس

المصدر: البيان

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أعلن القاضي المكلف بقضية وضع دمية مشنوقة تمثل البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على جسر قريب من المدينة الرياضية للنادي الإسباني، بدء محاكمة شفوية مع المتهمين الأربعة الذين سيدلون بأقوالهم للدفع ببراءتهم.



وفحصت إحدى محاكم العاصمة الإسبانية أوراق الدعوى لتتخذ قرارها ببدء محاكمة شفهية تجاه المتهمين الأربعة، بارتكاب جريمة تمس الكرامة والأخلاق وتهديدات أخرى.



لكن الجلسة لم تستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لأن المتهمين غادروا قاعة المحكمة، دون أن يدلوا بأي تصريحات.



وكشفت مصادر من فريق الدفاع أن المحامين سيقدمون أقوال المتهمين مكتوبة استعدادًا للجلسة المقبلة من المحاكمة، وأنهم سيطالبون ببراءة موكليهم بسبب الاتهامات المبالغ فيها حسب وصفهم.



ووقعت هذه الحادثة في نهاية يناير الماضي، قبل ديربي كأس الملك بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.



وجرى تعليق لافتة شهيرة آنذاك بعنوان: «مدريد تكره الريال»، وبجوارها دمية معلقة من رقبتها (تحاكي رجلا مشنوقا) مرتدية قميص ريال مدريد واسم فينيسيوس جونيور.

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