مودريتش يضحى بـ 300 مليون يورو من أجل ريال مدريد

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة كبيرة حول تفاصيل العرض الذي حصل عليه لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، للعب في الهلال السعودي.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مودريتش تلقى عرضًا من الهلال في صيف 2023، بسبب عدم وضوح مستقبله وقتها داخل قلعة البرنابيو، مقابل 300 مليون يورو لمدة 3 سنوات، بمعدل 100 مليون كراتب سنوي، ومع ذلك رفض اللاعب الكرواتي الرحيل عن الميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مودريتش، كان مقدرًا من الجانب السعودي، خاصة وأنه قضى 12 موسمًا بقميص ريال مدريد، ويعتبر أسطورة النادي، مؤكدة إن هناك إمكانية لتجديد التفاوض مع اللاعب الصيف المقبل.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وسيبلغ في سبتمبر المقبل عامه الـ 39، وبالتالي إمكانية استمراره مع الميرنغي ستكون محل شك نظرًا لتقدمه في العمر.

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